Cateno De Luca “A chi sono utili le dimissioni di Schifani? E’ stato eletto”

PALERMO (ITALPRESS) - "Noi, se il Presidente Schifani anche con questa legge di stabilità prenderà un po' delle nostre proposte, le inserirà nel suo disegno di legge, nella sua idea, noi voteremo la legge di stabilità tranne che poi dall'altro lato, come si dice simpaticamente, non ci siano porcherie nella stessa legge. Quindi su questo siamo molto attenti nelle cose". leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a margine della conferenza stampa all'Ars. "Già con la legge di stabilità può anche cominciare a dare discontinuità perché noi gli abbiamo anche proposto in queste leggi di stabilità delle norme che ci salvaguardano anche dalla burocrazia. Dimissioni? E che cambia? Scusatemi, se io mi devo ritrovare con una Sicilia ancora in queste condizioni, le dimissioni di Schifani a che cosa servono? A chi sono utili? Schifani è stato eletto. Io rispetto il voto. I siciliani hanno voluto Schifani, questo se lo devono ricordare tutti, e Schifani ha il dovere, il diritto e l'obbligo, mi permetto di dire, di governare ed amministrare questa terra ma di farlo con buon senso e soprattutto cambiando quelli che sono gli elementi strutturali e patologici di questa terra", ha concluso xd6/pc/mca2