Catania, tre minorenni feriti in una sparatoria nel quartiere di San Giovanni Galermo

CATANIA (ITALPRESS) – Tre minorenni sono rimasti feriti nella notte in una sparatoria avvenuta nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania, nei pressi di una nota piazza di spaccio. I ragazzi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Uno dei tre si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove nella mattinata è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Al momento non sono note le sue condizioni. Degli altri due feriti, ricoverati al Policlinico di Catania, non si conosce invece il quadro clinico. Secondo le prime informazioni, tra i feriti vi sarebbe anche un giovane legato da rapporti di parentela a un noto pregiudicato attivo nello spaccio della zona di via Capopassero.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno verificando se la sparatoria sia maturata nell’ambito degli ambienti criminali della zona.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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