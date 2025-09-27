Catania, torta di compleanno con il volto del sindaco Trantino infilzata con una spada

CATANIA (ITALPRESS) – Il video con una torta di compleanno con la rappresentazione del volto del primo cittadino di Catania Enrico Trantino, poi tagliata dal festeggiato con una spada, è stato postato e poi cancellato. Nel video oltre alla solita canzoncina “tanti auguri” anche insulti contro il primo cittadino catanese.

ANCI SICILIA “SOLIDARIETÀ AL SINDACO TRANTINO”

ANCI Sicilia esprime la massima solidarietà al sindaco di Catania, Enrico Trantino, per il grave e inaccettabile gesto compiuto nei suoi confronti e diffuso sui social. “Episodi di questo tipo – hanno dichiarato Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, rispettivamente Presidente e segretario generale di ANCI Sicilia – destano forte preoccupazione perché contribuiscono ad alimentare un clima allarmante, nel quale, oltre ai noti problemi di sicurezza urbana, i sindaci risultano sempre più sovraesposti all’opinione pubblica, anche attraverso l’utilizzo incontrollato dei social media”. “Ricordiamo – proseguono Amenta e Alvano – che i primi cittadini rappresentano le istituzioni e operano quotidianamente nell’interesse delle comunità: meritano rispetto e sostegno, non attacchi o spettacolarizzazioni”. Conclude il Presidente di ANCI Sicilia: “È urgente una riforma normativa che contrasti con decisione gli attacchi via social nei confronti delle pubbliche istituzioni, affinché venga tutelata la dignità e la sicurezza di chi le rappresenta”.

MPA “GESTO CHE TRAVALICA RISPETTO E DECORO”

“Esprimiamo solidarietà nei confronti del Sindaco di Catania Enrico Trantino e condanniamo come profondamente irrispettoso l’episodio verificatosi all’interno di un locale pubblico in cui è stata servita una torna di compleanno con la rappresentazione del volto del primo cittadino, poi tagliato dal festeggiato. Un gesto che travalica il rispetto e il decoro non solo verso la persona ma verso l’istituzione che rappresenta. Ogni rappresentante istituzionale merita rispetto e attenzione per il ruolo che ricopre, il dibattito pubblico non può e non deve mai prescindere da toni costruttivi e di confronto non decadere in offesa personale o umiliazione”. Lo dichiarano i componenti del gruppo Mpa-Grande Catania in Consiglio Comunale insieme alla coordinatrice Pina Alberghina.

