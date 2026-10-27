Catania, maxi sequestro di oltre 11 milioni di articoli di Halloween non conformi

CATANIA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito di un piano straordinario di controlli volti – in prossimità della ricorrenza di “Halloween” – a contrastare la vendita di prodotti non sicuri e non conformi alle normative vigenti, hanno effettuato un maxi sequestro di oltre 11 milioni di articoli, prevalentemente destinati all‘utilizzo da parte di bambini, in quanto risultati privi delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni per il consumatore.

L’intervento, eseguito dai finanzieri del I Gruppo di Catania, ha riguardato un operatore commerciale all’ingrosso di Misterbianco (CT), nei cui magazzini i militari hanno rinvenuto oltre 10 milioni di articoli di vario genere (tra cui oggettistica in materiale plastico, come zucche, maschere, teschi, unghie finte, giocattoli e altri accessori) pronti a essere immessi sul mercato anche se non riportanti le indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge.

Oltre al sequestro amministrativo e al conseguente ritiro immediato dal commercio degli oggetti in questione, al titolare dell’attività commerciale sono state comminate sanzioni amministrative complessivamente pari, nel massimo, a oltre 35.000 euro, con segnalazione del responsabile alle competenti Autorità.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).