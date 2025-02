CATANIA (ITALPRESS) – Diciannove ore di processione per le vie di Catania hanno rappresentato l’ultimo atto dei solenni festeggiamenti in onore di sant’Agata, patrona della Diocesi etnea. Una ricorrenza dove non si sono verificati incidenti: qualche persona ha accusato malori, determinati dalla calca. Quella di Catania è la terza festa cristiana del mondo per numero di partecipanti; la seconda in Europa, la prima in Italia (circa un milione di partecipanti in tre giorni). Solo una leggera pioggerellina ha contraddistinto l’ultimo tratto del percorso, quando i devoti hanno aperto gli ombrelli. Per la prima volta – ma questo è il secondo anno nel quale l’arcivescovo metropolita di Catania guida la Diocesi etnea – monsignor Luigi Renna è salito sul fercolo: un pastore fra la gente.

“Il popolo va educato – ha detto – ma non rimanendo sul pulpito, ma restando insieme a loro, dando testimonianza, così diventano credibili le cose che diciamo”. E dopo avere accolto il busto reliquiario in Cattedrale, insieme allo scrigno che contiene le spoglie della Vergine e martire catanese, il prelato ha completato il suo pensiero. “Voglio ringraziare ciascuno di voi – ha detto il presule – perchè quando si obbedisce alle regole tutto funziona e quest’anno è accaduto questo”. Il busto reliquiario e lo scrigno sono tornati quindi nella Cameretta. Quest’anno l’indirizzo organizzativo espressamente voluto dall’arcivescovo metropolita ha segnato una svolta nelle celebrazioni agatine per quanto riguarda le regole comportamentali.

Fra sette giorni i devoti torneranno comunque in Cattedrale per un ulteriore incontro con la patrona. Tra i principali appuntamenti alle 10 la celebrazione della santa Messa presieduta dall’arcivescovo emerito di Catania Salvatore Gristina. Alle 14,30 nuova celebrazione della santa Messa per gli ammalati e i disabili. Alle 19 la celebrazione della santa Messa solenne presieduta dall’arcivescovo metropolita Luigi Renna, al termine della quale in piazza Duomo si terrà la processione delle Sacre reliquie di sant’Agata. A metà agosto, invece, sarà celebrato solennemente il nono centenario del ritorno delle spoglie mortali di sant’Agata da Costantinopoli.

– Foto: xq4/Italpress –

(ITALPRESS).