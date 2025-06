Catania, Ciciliano “Per riqualificazione serve condivisione cittadini”

CATANIA (ITALPRESS) - "Se ci si aspetta che queste attività di riqualificazione trasformino i quartieri in paradisi terrestri, si parte da un presupposto sbagliato. Non è mai stato questo l'obiettivo. L'obiettivo, piuttosto, è avviare un percorso, offrire una nuova visione che coinvolga attivamente la popolazione. Intervenire sulle infrastrutture sociali senza la partecipazione dei residenti è inutile: significherebbe fallire alla base. La condivisione con i cittadini è l'elemento fondamentale perché il progetto possa avere successo nel tempo". Così il Commissario Straordinario di Governo Fabio Ciciliano, intervenuto a Palazzo degli Elefanti a Catania per parlare dell'attuazione del progetto Caivano nel quartiere San Cristoforo.