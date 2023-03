Castellone “Ridare dignità al lavoro”

“Crediamo che ridare dignità al lavoro sia un obiettivo prioritario per il Paese perché oggi anche chi lavora non esce dalla povertà. Questa è la tragedia”. Lo ha detto Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento 5 Stelle, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress. sat/gsl