Castelli “Dal riciclo delle batterie risorse per l’autonomia strategica europea”

MILANO (ITALPRESS) - "Negli ultimi anni il sistema ha mostrato segnali di crescita, ma la distanza dagli obiettivi europei resta davvero significativa, soprattutto per le batterie portatili. Nel 2025 abbiamo intercettato più o meno il 30% di quelle immesse sul mercato, ma il nuovo target europeo è del 73% entro il 2030, siamo ancora lontani". Lo afferma Laura Castelli, presidente del Centro di Coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA), intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Il CDCNPA, che presto cambierà denominazione in "Centro di coordinamento batterie", è l'organismo di sistema che garantisce il funzionamento unitario, omogeneo ed efficiente della raccolta e del riciclo delle pile e degli accumulatori esausti in Italia. Coordina e ottimizza l'azione dei sistemi di gestione dei produttori, con l'obiettivo di assicurare la parità di condizioni operative su tutto il territorio nazionale, il rispetto degli obblighi di legge e, soprattutto con la nuova normativa, il raggiungimento degli obiettivi europei di raccolta. All'interno del Centro sono rappresentati, direttamente o attraverso i consorzi, tutti i produttori che immettono nuove batterie sul mercato italiano: si tratta di migliaia di soggetti che rappresentano l'intero mercato nazionale. sat/gsl