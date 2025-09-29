Castellani “Salto di qualità nelle relazioni tra Italia e Kazakistan”

ASTANA (KAZAKISTAN) (ITALPRESS) - “La visita del presidente Mattarella è un momento molto importante nelle relazioni bilaterali italo-kazake. L'Italia e il Kazakistan sono due Paesi amici, ma non tutti i giorni arriva un capo di Stato, e un capo di Stato di un Paese importante come l'Italia”. Così Martino Castellani, direttore dell’Ice ad Almaty, commenta la visita in Kazakistan dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Il presidente Mattarella aveva ricevuto il presidente (kazako) Tokaev a gennaio 2024 e aveva promesso che sarebbe venuto qui in Kazakistan per restituire la visita. Ha mantenuto la promessa e questo è un passo molto, molto importante in queste relazioni, anche perché segue la visita a maggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni”, ha osservato Castellani. “Queste due visite conferiscono un livello superiore alle nostre relazioni, che sono relazioni essenzialmente di scambi, di commerci. La promozione degli scambi tra Italia e Kazakistan è stata una colonna delle nostre ottime relazioni e speriamo che questo ci permetta di fare un ulteriore salto di qualità”, ha aggiunto il direttore dell’Ice, che ha ricordato come il Kazakistan “sia un Paese molto interessante” per le aziende italiane. lcr/sat/azn