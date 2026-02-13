Castel San Pietro Romano accelera sulla digitalizzazione con Open Fiber

ROMA (ITALPRESS) - A Castel San Pietro Romano la fibra ottica ha aperto nuove opportunità per imprese e attività. Le connessioni veloci non solo hanno migliorato la vita dei cittadini e delle imprese, ma hanno permesso di ridurre antenne e parabole sui tetti, preservando il fascino storico del borgo. C'è chi ha potuto realizzare il proprio sogno. Tutela del paesaggio e innovazione tecnologica sono al centro dell’accordo firmato tra Open Fiber e il Comune di Castel San Pietro Romano. f04/mgg/azn