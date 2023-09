Cassa integrazione, ad agosto calano le ore autorizzate

ROMA (ITALPRESS) - Calano anche ad agosto le ore di cassa integrazione autorizzate. Secondo quanto emerge dall'Osservatorio Cig dell'Inps, sono state 23,2 milioni, il 18,8% in meno rispetto a luglio e quasi il 29% in meno a confronto con agosto 2022. Per quanto riguarda le singole tipologie d'intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate sono diminuite di oltre il 26% rispetto a luglio, quando erano state autorizzate 18,5 milioni di ore. sat/gsl