Caso Sangiuliano, la Procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia

ROMA (ITALPRESS) – La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. La decisione dei Pm romani in seguito alla denuncia dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati i reati di stalking aggravato, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum.

“Ci costituiremo parte civile. È questo il primo momento giudiziario che conferma la verità di Gennaro Sangiuliano. Siamo certi che il prosieguo giudiziario confermerà tutte le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura”. Lo dichiarano gli avvocati di Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica e Giuseppe Pepe.

