Caso Roggero, Piantedosi “Non tirare per la giacca Mattarella sulla concessione della grazia”

ROMA (ITALPRESS) – “I fatti che sono stati accertati in tre gradi di giudizio restituiscono sicuramente un’applicazione della legge per quella che è da parte della magistratura. Credo che non vada tirato per la giacchetta il capo dello Stato per quello che riguarda la concessione della grazia”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Tg1, in merito al caso Roggero.

“C’è ampio dibattito creato dal fatto dell’enormità del caso di una persona che ha difeso il proprio lavoro e la propria famiglia anche sulla base di quanto gli era accaduto in precedenza, e che adesso si trova ad essere condannato in maniera apparentemente abnorme da una condanna penale molto importante, ma soprattutto anche da una condanna civile molto importante”, ha aggiunto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).