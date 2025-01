Caso Ramy, Sala “Video brutto segnale, ma giustizia faccia suo corso”

MILANO (ITALPRESS) - "La giustizia faccia il suo corso, però mi pare un altro esempio del fatto che quando ce la prendiamo con gli immigrati... insomma trovare uno che dica 'c'è un poliziotto buono e uno cattivo, ma voglio credere che la maggior parte siano buoni" non è poca cosa. Certamente le immagini danno un segnale brutto, non c'è dubbio. Però attendiamo che la giustizia faccia il suo corso". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il video che mostra le immagini dell'inseguimento di Ramy Elgaml da parte dei Carabinieri, a margine di una visita al centro di via Sammartini. (ITALPRESS) xm4/trl/gsl