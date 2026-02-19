Caso Quentin Dernaque, Macron: “Meloni non commenti ciò che accade altrove”. Palazzo Chigi: “Stupore per le parole del presidente francese”

ROMA (ITALPRESS) – Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere sono state accolte “con stupore” le dichiarazioni del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. L’episodio fa riferimento a quanto detto da Macron margine del summit sull’Ia in India, quando ha detto di essere sorpreso “dall’osservare che le persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate in casa loro, siano sempre le prime a commentare cosa succede in casa altrui” in merito alle parole di Meloni sul caso di Quentin Dernaque.

“Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse Nazioni europee. Dichiarazioni – sottolineano le fonti – che rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese colpito da questa terribile vicenda e che non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).