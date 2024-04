CAGLIARI (ITALPRESS) – Allarme a Cagliari per un caso di meningite di tipo B. Un ragazzo di 20 anni di Olbia si trova attualmente all’ospedale Santissima Trinità, ricoverato d’urgenza dopo essersi sentito male mentre partecipava a una manifestazione tennistica nel capoluogo sardo. Il giovane ha accusato i sintomi domenica, poi dopo un peggioramento nella notte era stato trasferito al Brotzu per accertamenti, per poi tornare al Santissima Trinità da ieri notte dove le sue condizioni restano gravi. La Asl di Cagliari e la Asl Gallura hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i contatti del giovane e al momento i soggetti sottoposti a profilassi, solo nel Nord Sardegna da dove proveniva il tennista, sono circa trenta.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

