MILANO (ITALPRESS) – La Corte d’Appello di Milano ha confermato il proscioglimento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana accusato di frode in pubbliche forniture assieme ad altre quattro persone per il cosiddetto caso camici. “Siamo molto soddisfatti per l’esito su cui francamente non avevamo dubbi”, ha commentato l’avvocato del presidente di regione Lombardia Attilio Fontana, Jacopo Pensa.

Per il suo difensore, Attilio Fontana “è stato per tre anni su una graticola per una vicenda che dal punto di vista della rilevanza penale non aveva nulla”.“Sono molto contento. Me lo aspettavo ma è sempre una grande gioia vedere che la propria linearità di comportamento sia stata riconosciuta. Non ho mai avuto dubbi su questo fatto, spero che se ne accorgano tante persone”, afferma Fontana a margine di un evento organizzato da DHL all’aeroporto di Malpensa.

-foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

