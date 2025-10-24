Casellati incontra il Ministro del commercio dell’Arabia Saudita

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, nella Biblioteca di Palazzo Chigi, ho avuto il piacere di accogliere la delegazione saudita guidata dal Ministro del Commercio, Majid Al-Kassabi. Nel bilaterale abbiamo avuto un dialogo molto costruttivo sui rispettivi percorsi di modernizzazione e competitività, nell’ambito del programma saudita Vision 2030 e delle riforme che sto promuovendo in Italia: la semplificazione normativa per rendere l’ordinamento più a misura di cittadini e imprese; il premierato, per dare stabilità ai governi e forza alla volontà popolare; la Valutazione di Impatto Generazionale per legiferare guardando al futuro dei giovani”. Lo scrive su X il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati. “Ho espresso apprezzamento per il lavoro svolto dal Centro Nazionale per la Competitività saudita, per le iniziative avviate dal ministro Alkassabi per accrescere la competitività del suo Paese e per il suo vivo interesse per il nostro impegno riformatore. Ho ribadito infine la disponibilità a collaborare nello scambio di buone pratiche e modelli di riforma”, conclude Casellati.

