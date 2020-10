MILANO (ITALPRESS) – Proseguono i lavori di riqualificazione degli alloggi di edilizia pubblica gestiti da Aler. “I dati del mese di settembre – spiega Stefano Bolognini, assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità – indicano una riqualificazione media del 92% su tutta la Regione. Si tratta di numeri importanti che mostrano la costanza con cui si prosegue nel recupero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler. Al 30 settembre sono stati recuperati 4.191 alloggi dall’inizio dei lavori finanziati, un intervento concreto che mostra il totale impegno e della volontà del Presidente e della Giunta regionale nel rendere fruibile il patrimonio dell’Edilizia residenziale pubblica”.

Nel Contatore aggiornato sul portale di Regione Lombardia si dà informazione, ogni mese, del numero degli alloggi sfitti di proprietà delle Aler che vengono ristrutturati e rimessi a disposizione per l’assegnazione. L’assessore sottolinea che “nel mese di settembre sono stati ristrutturati altri 40 appartamenti. Il totale degli alloggi recuperati dopo la fine dell’emergenza, quindi da maggio in avanti, quando è stato dato il via libera ai cantieri, ammonta ora a 204. Un numero certamente positivo, che ci mostra come la strada sia quella giusta, ma, allo stesso tempo, ci sprona a voler fare sempre meglio. Si tratta infatti di alloggi precedentemente sfitti che vengono recuperati e resi disponibili per le assegnazioni alle famiglie aventi diritto, dando così una risposta importante al bisogno di casa della nostra regione”.

(ITALPRESS).