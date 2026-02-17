CORTINA (ITALPRESS) – L’Olimpiade di Milano-Cortina come opportunità per consolidare il ponte turistico fra Italia e Slovenia. I Giochi invernali non sono solo sport ma anche un veicolo di promozione. Allestita nel centro della località ampezzana, Casa Slovenia non è solo il punto di riferimento di atleti e addetti ai lavori ma anche il luogo dove portare avanti importanti opportunità di business. “L’Italia è il secondo mercato più importante per arrivi verso la Slovenia e quale occasione migliore per presentarci nel cuore delle Olimpiadi a Cortina, in mezzo alle montagne a questa bellissima atmosfera che si respira ogni giorno”, sottolinea in un’intervista all’Agenzia Italpress Aljosa Ota, direttore dell’Ente sloveno per il Turismo in Italia. Tante le iniziative già intraprese per “portare contenuti di alta qualità. Abbiamo organizzato un evento a Bolzano e poi abbiamo fatto tappa a Predazzo per assistere alla nostra prima medaglia, l’argento di Nika Prevc nel salto. Anche l’inaugurazione di Casa Slovenia è stato un momento molto importante di networking col coinvolgimento di tanti sportivi, da Tina Maze a Primoz Roglic, e abbiamo anche organizzato un workshop per gli agenti di viaggio italiani per presentare loro l’offerta turistica della Slovenia”. Un legame forte quello con l’Italia, con i tifosi sloveni che hanno sostenuto anche Federica Brignone in occasione dell’oro in super-G, in un’Olimpiade che ha fatto della sostenibilità uno dei suoi pilastri. “Il modello che porta avanti Milano-Cortina è un modello vincente – prosegue ancora Ota – perchè anche tanti altri posti, forse non così conosciuti come Milano e Cortina, sono riusciti poi ad avere tanti arrivi internazionali, a mostrare il proprio volto. E’ qualcosa di molto importante anche per il futuro delle Olimpiadi, ma la sostenibilità è una tematica fondamentale che la Slovenia porta avanti già da molti anni, con dei programmi lungimiranti e molto concreti. Ad esempio, abbiamo creato un marchio che si chiama Slovenia Green che certifica la sostenibilità delle strutture turistiche ma anche di destinazioni come Lubiana, Capodistria, Maribor, Kranjska Gora. E’ un marchio che si basa su standard internazionali, c’è grande attenzione nel portare avanti la tematica della sostenibilità nel turismo ma anche a livello ambientale e sociale”.

