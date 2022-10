Casa, l’affitto incide per il 20% sul budget familiare

L'affitto incide mediamente per il 20% sul budget familiare. A calcolarlo è la Uil in un rapporto sui costi di locazione. In Italia il 20,5% delle famiglie vive in affitto. A livello nazionale mediamente il canone per un appartamento di 100 metri quadri in una zona semi centrale è di 538 euro mensili. mgg/gsl