PARIGI (ITALPRESS) – Prè Catelan sarà la sede di Casa Italia per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La scelta è stata ufficializzata dal Coni in una conferenza stampa organizzata presso l’Ambasciata d’Italia nella capitale francese. L’Italia Team avrà la sua casa nel cuore di Bois de Boulogne, in uno dei luoghi simbolo dell’olimpismo, nei saloni dove il 23 giugno 1894 il barone Pierre de Coubertin brindò alla nascita dei Giochi moderni. “Sono venuto diverse volte a Parigi per fare dei sopralluoghi, abbiamo visto diversi luoghi ma da subito ho pensato che Prè Catelan fosse non soltanto il luogo migliore per Casa Italia, ma ‘il’ luogo” ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò. “C’è una storia romantica che lega Prè Catelan con l’antichità – ha aggiunto – in questo luogo venne celebrata l’intuizione del barone Pierre de Coubertin sui Giochi Olimpici, un’idea geniale, lungimirante, del resto lui era un sognatore. Casa Italia oggi è un brand registrato e riconosciuto a livello internazionale, una vera eccellenza del Comitato”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com