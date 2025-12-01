Casa Bianca “La sparatoria di Washington segno dei fallimenti di Biden”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sarah Beckstrom e Andrew Wolf rappresentano il meglio dell’America, due giovani patrioti disposti a rischiare la vita per i propri concittadini”. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, durante la consueta conferenza stampa nella briefing room, ricordando la tragica sparatoria della scorsa settimana a Washington. La portavoce ha incolpato l’amministrazione Biden, sostenendo che l’attentatore fosse un cittadino afghano arrivato negli Stati Uniti nel settembre 2021 a seguito del caos del ritiro dall’Afghanistan: “Una delle maggiori debacle nella storia del nostro Paese, che continua a pesare sui nostri uomini e donne in uniforme”. Secondo la Casa Bianca, quasi 100mila afghani sarebbero stati ammessi nel Paese senza adeguata verifica, esponendo le comunità statunitensi a rischi di sicurezza e frodi. “La tragedia della scorsa settimana è un promemoria che migliaia di terroristi, criminali e membri di gang sono stati invitati nel nostro Paese e rimangono qui”, ha dichiarato Leavitt.

In risposta, l’amministrazione Trump ha annunciato la revisione di tutte le ammissioni afghane: “Ogni individuo che minaccia la sicurezza nazionale o i cittadini sarà soggetto a espulsione”, ha detto Leavitt. Le nuove politiche comprendono la sospensione temporanea delle ammissioni per rifugiati afghani, una revisione dei visti e la sospensione delle procedure di asilo per un controllo più approfondito. La portavoce ha sottolineato la necessità di fermare l’ingresso incontrollato di stranieri ad alto rischio e di combattere le frodi nei programmi di immigrazione. Poi ha ribadito che la priorità del presidente Trump è proteggere la sicurezza interna e garantire che le leggi sull’immigrazione siano rispettate. “Avere un visto negli Stati Uniti non è un diritto, ma un privilegio che può essere revocato se contrario agli interessi nazionali”, ha affermato Leavitt. Le dichiarazioni della Casa Bianca sottolineano un approccio deciso verso sicurezza, immigrazione e lotta al narcotraffico, enfatizzando la continuità della politica dell’amministrazione Trump.

