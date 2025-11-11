Cartelli ‘Picchi dimettiti’ in consiglio regionale, Majorino “Fontana sotto ricatto di FdI”

MILANO (ITALPRESS) – In consiglio regionale, le opposizioni hanno esposto cartelli con la scritta “Picchi dimettiti!” in riferimento alla mozione di censura contro la sottosegretaria Federica Picchi passata anche grazie a numerosi voti della maggioranza espressi con voto segreto. Le polemiche sulla sottosegretaria erano nate dopo che Picchi aveva rilanciato sui social un video con teorie No-Vax del segretario statunitense alla salute Robert Kennedy.

“Riteniamo un fatto grave che Fontana non abbia neanche il rispetto dell’aula per venire a metterci la faccia, credo sia incredibile. Vi vergognate di questa vicenda e fate bene. Vi vergognate del fatto di avere una sottosegretaria no-vax”, ha scandito in aula il capogruppo del Partito Democratico Pierfrancesco Majorino. Il capogruppo dem ha definito “veramente incredibile che il presidente Fontana, dopo che una maggioranza di consiglieri con all’interno anche consiglieri di centrodestra ha detto ‘Picchi dimettiti’, confermi la sottosegretaria Novax. Mi pare veramente un fatto molto grave. Alla fine evidentemente Fontana è sotto ricatto da parte di Arianna Meloni, immagino, o da parte di esponenti nazionali di Fratelli d’Italia”.

“Credo che Regione Lombardia non possa avere al suo interno persone che negano l’importanza dei vaccini diffondendo fake news – ha aggiunto – Dall’altra è un fatto antidemocratico perché l’aula ha detto una cosa molto chiara: la maggioranza dei consiglieri l’ha sostenuta attraverso un voto regolare e in questo caso si calpesta il volere della maggioranza dei consiglieri”. Sulla stessa linea anche il consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Onorio Rosati. “La conferma da parte del presidente Fontana della sottosegretaria Picchi, dopo il voto della settimana scorsa del consiglio regionale, non solo è priva di motivazioni, che sarebbero in ogni caso dovute, ma è irrispettosa delle prerogative del Consiglio, che a grande maggioranza ha proposto a Fontana la rimozione della sottosegretaria no vax”, ha dichiarato.

– Foto xh7/Italpress –

(ITALPRESS).