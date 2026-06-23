Carta Giovani Nazionale e ANEC lanciano una call per la Mostra del Cinema di Venezia

ROMA (ITALPRESS) – Due giovani ambassador alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per raccontare il festival attraverso contenuti digitali, interviste e attività social. È l’obiettivo della call nazionale “Indovina chi viene al cinema”, promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani e realizzata da Carta Giovani Nazionale e ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici, nell’ambito del Piano Cinema e Immagini per la Scuola.

L’iniziativa è rivolta ai giovani titolari della Carta Giovani Nazionale e punta a rafforzare il legame tra le nuove generazioni, le sale cinematografiche e la cultura audiovisiva. Dopo le agevolazioni promosse nelle sale durante la stagione estiva, la Carta Giovani Nazionale approda al Lido di Venezia con un progetto che offre a due giovani l’opportunità di partecipare da protagonisti alla Mostra del Cinema.

I candidati selezionati diventeranno ambassador ufficiali della Carta Giovani Nazionale e saranno ospitati alla Casa Cinema Giovani, l’hub creativo promosso da ANEC dedicato alla sperimentazione, alla produzione di contenuti e al racconto delle principali attività del festival.

Nel corso dell’esperienza, i due ambassador potranno realizzare contenuti digitali, raccontare i momenti più significativi della manifestazione, intervistare protagonisti del mondo del cinema e contribuire alla narrazione social rivolta alla community nazionale della Carta Giovani.

I giovani selezionati affiancheranno inoltre la Giuria del Leoncino d’Oro, composta da 20 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, uno per ciascuna regione italiana, in rappresentanza delle migliaia di studenti che partecipano alle giurie del David Giovani. La call è aperta ai giovani residenti in Italia, titolari della Carta Giovani Nazionale attiva sull’App IO, di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Per candidarsi è necessario realizzare un video-pitch motivazionale della durata massima di due minuti, accompagnato da una lettera di presentazione. Le candidature potranno essere inviate attraverso il portale dedicato accessibile dall’App IO, nella sezione Carta Giovani. La call si è aperta il 19 giugno e resterà attiva fino al 10 luglio.

– Foto Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale –

(ITALPRESS).