Caro voli, Urso “Mercato concorrenziale tutelando i consumatori”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Enac, l'Autorità dei trasporti e l'Antitrust hanno giudicato positivamente l'iniziativa del governo: è una rarità e credo che questo debba confortare tutti che siamo sulla strada giusta per realizzare nel nostro Paese un mercato libero e concorrenziale in cui tutti possono agire al meglio, nel tutelare i consumatori", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. xi2/ads/gsl