Caro voli, Schifani “Ryanair così fa male a se stessa”

PALERMO (ITALPRESS) - "La mia battaglia contro Ryanair e Ita sull'aumento dei biglietti per la Sicilia era iniziata a dicembre: l'atteggiamento di Ryanair si commenta da sé e mi conferma che ci avevo visto giusto su di loro. Dal momento che stanno acquistando nuovi aerei mi chiedo se riducendo le rotte per ritorsione non finiscano per fare male a se stessi". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a margine dell'inaugurazione dell'anno scolastico all'Ics Sandro Pertini, a Palermo, replicando alle dichiarazioni del Ceo di Ryanair, Michael O'Leary, che aveva definito "spazzatura" il provvedimento del governo nazionale per bloccare l'algoritmo sui prezzi. xd8/vbo/gsl