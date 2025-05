Carlos Santana torna con il nuovo singolo ‘Me Retiro’

MILANO (ITALPRESS) – È disponibile in digitale, il nuovo singolo “Me Retiro”, un’inedita collaborazione tra Carlos Santana, icona del rock e una delle figure più influenti della musica mondiale, e la band messicana Grupo Frontera. Il brano sarà in radio da venerdì 6 giugno. “Me Retiro” fonde la chitarra iconica e ribelle di Santana, unico artista messicano nella Rock & Roll Hall of Fame, con i ritmi nostalgici norteño del Grupo Frontera.

Questa combinazione rappresenta il filo conduttore perfetto per una storia d’amore struggente e ha tutte le caratteristiche per diventare un inno multigenerazionale sui tormenti d’amore. Questa fusione tra norteño e rock risplende nell’intensa interpretazione del Grupo Frontera, che trasmette la tensione emotiva e la malinconia che si celano dietro a un addio definitivo. Santana aggiunge al brano l’elemento luminoso grazie alla sua chitarra, capace di colmare il vuoto emotivo lasciato dalla perdita.

“Quando ascolto la musica e il testo di questa canzone, sento che parla di guarigione, di condividere luce, amore e gioia con le persone. Per me, questa musica è pensata per elevare il nostro spirito e allineare i nostri intenti, scopi e motivazioni al bene più alto della vita, dell’umanità e del pianeta” ha dichiarato Santana a proposito di “Me Retiro”.

