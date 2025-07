Carlo De Ruvo confermato presidente di Confetra “Consapevoli delle sfide che ci aspettano”

ROMA (ITALPRESS) – L’assemblea di Confetra ha riconfermato Carlo De Ruvo alla presidenza. “Voglio esprimere il mio ringraziamento per la fiducia che conto di ripagare durante il mio nuovo mandato”, ha detto. Nel suo intervento, De Ruvo ha sottolineato che “non dobbiamo pensare di vivere di rendita. Siamo consapevoli delle sfide che ci aspettano, specialmente di fronte all’espansione incontrollata dei grandi gruppi logistici e alla loro concentrazione, spesso ignorata dalle autorità indipendenti, come l’Antitrust e l’Art”. Quindi ribadito la necessità di un salto di qualità per Confetra, puntando su un rafforzamento della struttura, un maggiore supporto alle realtà territoriali e un investimento in comunicazione per far sentire ancora più forte la voce della Confederazione.

Nel nuovo mandato, De Ruvo continuerà a concentrarsi su temi già affrontati con determinazione durante la sua presidenza precedente. Tra questi, il reverse charge negli appalti di logistica e la proposta normativa sugli appalti. Ha anche ribadito l’impegno su importanti questioni strategiche per la logistica, tra cui la riforma dei porti, il Piano nazionale degli aeroporti, il superamento delle criticità sui valichi alpini e la riforma del Codice doganale unionale: “la logistica non si ferma mai e dobbiamo pensare a un sistema integrato che faciliti i flussi di merci, non solo in Italia, ma a livello europeo e globale”.

