Carfagna “Serve una revisione del reddito di cittadinanza”

“La finalità del reddito di cittadinanza non può essere in discussione, ma lo strumento non ha funzionato e serve una revisione”. Lo dice il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, a margine della conferenza programmatica organizzata a Napoli da Noi con l'Italia. xc9/sat/gsl