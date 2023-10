Carfagna “Rilanciare politica popolare argine al populismo”

ROMA (ITALPRESS) - "Questo manifesto non ha nulla di teorico e ideologico: è una piattaforma concreta per ricostruire una politica che non sia ambigua, che sappia spiegare la complessità dei problemi e che sappia parlare alla testa del Paese e non alla pancia", ha spiegato Mara Carfagna, presidente di Azione, presentando il "Manifesto per una buona politica: popolare, non populista". xi2/ads/gtr