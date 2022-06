NAPOLI (ITALPRESS) – “Napoli e la Campania sono assolutamente centrali nel ruolo di crescita e di sviluppo del Mezzogiorno. Sono destinatari di tantissimi finanziamenti e investimenti, ma soprattutto sono oggetto di una nostra precisa visione di sviluppo: il sud, quindi Napoli e la Campania, non più come territori da assistere e sussidiare, ma come aree da mettere nelle condizioni di correre e di competere con il resto del Paese.”. Lo dice il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna che parla a margine della sua partecipazione alla conferenza programmatica organizzata a Napoli da Noi con l’Italia, il partito di Maurizio Lupi.

(ITALPRESS).

