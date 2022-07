ROMA (ITALPRESS) – Mara Carfagna e Mariastella Gelmini entrano nella segreteria di Azione. L’arrivo delle due ministre è stato ufficializzato in una conferenza stampa, nella sede della Stampa estera, insieme al leader del partito Carlo Calenda. “Oggi viene da noi la parte migliore di FI, la più illuminata, la più attenta a diritti, quella che ha lavorato per il Mezzogiorno – ha detto Calenda – sono grato a Mara e a Mariastella perché non avevano nessun interesse a passare con noi, anzi avrebbero potuto più facilmente essere elette restando con Fi. Spetta a noi l’onere di ricostruire un partito liberale, europeista, riformista e atlantista, e lo faremo insieme”. Una scelta, quella di lasciare FI, “sofferta e ponderata” ha detto Gelmini. “Una scelta – ha detto – presa per rispetto del presidente Draghi, del presidente Mattarella e degli italiani messi in crisi dalla scelta inspiegabile di far cadere il governo”.

“Se me lo avessero detto 10 giorni fa di trovarmi qui sotto un altro simbolo non ci avrei creduto e mi sarei forse fatta una risata – ha detto Carfagna – Ma dopo la scelta di Fi di far cadere il governo più rispettato in Europa, di cui ho condiviso ogni iniziativa, non potevo stare più in quel partito”.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com