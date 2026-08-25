Carburanti, Urso “Ci stiamo confrontando, ridurre impatto sulle famiglie”

RIMINI (ITALPRESS) - "E' competenza di più dicasteri, innanzitutto del dicastero dell'Economia che deve trovare le risorse necessarie per ulteriori interventi". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo ai giornalisti al Meeting di Rimini a una domanda sulla scadenza del taglio delle accise e sull'ipotesi di un nuovo intervento del governo. "Ci stiamo confrontando e, come abbiamo fatto nel passato, lo faremo anche nelle prossime settimane affinché si riduca l'impatto sulle famiglie, sui lavoratori e soprattutto sull'inflazione", ha aggiunto Urso. xi5/ads/azn