Lavoro, incentivi per stabilizzazione under 35

NAPOLI (ITALPRESS) - Dal 1° agosto e sino al 31 dicembre 2026 è possibile ricevere un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo mensile di 500 euro (e nel limite della spesa autorizzata dal legislatore), in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine intercorsi con giovani under 35. Il punto dell'economista Gianni Lepre. mgg/gtr