Carburanti, Schifani “Regione Siciliana pronta a fare la sua parte”

PALERMO (ITALPRESS) - "L'attuale conflitto nel Medio Oriente preoccupa, preoccupa le famiglie e gli industriali per il pericolo di un aumento del costo dell'energia, il costo delle bollette. La Regione osserva ma è pronta a fare la propria parte, individuare risorse perché le bollette costino di meno nei confronti di quelle famiglie che hanno un determinato reddito limitato e le industrie non abbiano l'esplosione del caro bollette e continuino a lavorare serenamente per produrre, creare economie e posti di lavoro. Siamo pronti a fare la nostra parte". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video pubblicato sui suoi canali social. vbo/mca2 (Fonte video: pagina Facebook Renato Schifani)