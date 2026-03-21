Carburanti, Il Mimit ha trasmesso alla GDF il nuovo elenco di distributori che non hanno adeguato i prezzi

ROMA (ITALPRESS) – Il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit ha trasmesso alla Guardia di Finanza un nuovo elenco di distributori, pari al 2,7%, che invece di adeguare i listini al taglio delle accise disposto del Governo, hanno aumentato i prezzi alla pompa.

Su questi impianti si concentrerà un’azione di controllo mirata, nell’ambito del nuovo regime previsto dal decreto-legge. Lo comunica il Mimit, sottolineando che gli esiti delle verifiche saranno trasmessi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori e, ove emergano profili di rilevanza penale, all’autorità giudiziaria.

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