Caravaggio a New York, Pagliara “Biglietto da visita grandezza dell’Italia”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Vedete la bellezza e anche la spiritualità di questo capolavoro di Caravaggio, la Maddalena in estasi. L'abbiamo dirottata a New York per 3 settimane, perché pensiamo che un'opera così importante, di un maestro della nostra arte migliore, sia un biglietto da visita per mostrare al pubblico americano la grandezza dell'Italia che tutto il mondo ci ammira". Lo ha detto il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, Claudio Pagliara, a margine dell'inaugurazione della mostra di Maria Maddalena in estasi, opera di Caravaggio mai esposta prima negli Stati Uniti. xo9/mgg/mca1 (Video e intervista di Stefano Vaccara)