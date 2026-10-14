Corazza “Importante avere una Ue sempre più forte e sempre meno ricattabile”

ROMA (ITALPRESS) - "In un mondo sempre più polarizzato tra autocrazia e democrazie liberali, con le autocrazie che minacciano la solidità delle nostre democrazie, è importante avere una Unione Europea sempre più forte, sempre meno ricattabile, quindi autonoma e indipendente": lo ha detto Carlo Corazza, capo dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, in occasione della presentazione della XVII edizione del Festival della Diplomazia, in programma dal 22 al 30 ottobre a Roma. xc3/fsc/azn