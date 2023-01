Carabinieri, Molinese “Sui beni culturali recuperiamo ricchezza Paese”

“Abbiamo portato a termine un’importante operazione grazie alla preziosa collaborazione italo-americana. La cooperazione tra le magistrature dei due Paesi ci ha consentito di ottenere un risultato di storica portata”. Così il generale Vincenzo Molinese, comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, in merito al rientro in Italia di 60 reperti archeologici dagli Stati Uniti. xb1/sat/gtr