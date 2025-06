Carabinieri, a Villa Borghese dal 4 al 6 giugno il “Villaggio Arma”

ROMA (ITALPRESS) – Dal 4 al 6 giugno, in occasione della celebrazione del 211° Annuale di Fondazione dell’Arma, Villa Borghese ospita il “Villaggio Arma”, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione, in tutte le sue articolazioni e specialità. Tra stand, simulazioni, percorsi esperienziali e dimostrazioni, i Carabinieri accolgono grandi e piccoli in un viaggio tra storia, tradizione, innovazione, sport e ambiente.

I festeggiamenti prenderanno il via la mattina del 4 giugno con l’alzabandiera solenne, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma, Generale C.A. Salvatore Luongo e del Ministro per lo Sport, Andrea Abodi. L’inaugurazione ufficiale del Villaggio, allestito lungo Viale delle Magnolie, avverrà con il taglio del nastro e accanto al Generale Luongo ci sarà Adriana Macchi, presidente di Soroptimist international d’Italia e madrina della manifestazione. Nell’occasione la Banda dell’Arma renderà omaggio con un’esibizione musicale.

Sempre all’interno di Villa Borghese, presso la Sala del Pergolato della Casina dell’Orologio, è prevista una mostra organizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) con la collaborazione di Magister Art, dove sarà possibile ammirare reperti illecitamente trafugati a Villa Borghese e recuperati dal Reparto Speciale: una statua femminile di Musa, risalente al II-I sec. a.C., rimpatriata dagli Stati Uniti grazie a un accordo con il Carlos Museum di Atlanta, e una testa di divinità maschile arcaicizzante, recuperata da una casa d’aste americana. Per queste attività investigative, il TPC si è avvalso della “Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, un archivio informatizzato che costituisce il più grande sistema di catalogazione al mondo dedicato alle opere d’arte rubate e che conserva informazioni su oltre 1.300.000 opere da ricercare, di cui oltre 1.000.000 con immagini recenti. Dalle 10 alle 19 e giovedì 5 fino alle 23, per tre giornate, uomini e donne della Benemerita saranno a disposizione dei cittadini per raccontare e mostrare le molteplici attività che caratterizzano l’Istituzione. Di seguito sono illustrate le principali iniziative.

Ogni mattina inizierà con attività dedicate ai più piccoli: i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado potranno montare in sella accompagnati dagli istruttori del IV Reggimento a Cavallo, e apprendere – tra i pini maestosi della Villa – l’arte della ferratura degli zoccoli. Per gli appassionati di investigazione, gli esperti del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (RaCIS) proporranno un software interattivo con visori 3D che simula una scena del crimine, offrendo un’esperienza immersiva e didattica. Il Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria, invece, mostrerà – tramite l’uso di luci UV – come distinguere le banconote false, rivelando i dettagli invisibili a occhio nudo. Il Nucleo Subacquei porterà in Villa Borghese una vasca per simulazioni: grazie a un robottino teleguidato e a moderne apparecchiature, sarà possibile cimentarsi nel recupero di oggetti sommersi, come avviene nelle reali operazioni subacquee. Tra le attrazioni più attese, “Saetta”, il cane robot dei carabinieri, opererà all’interno di una killing house, un ambiente addestrativo che simula scenari di emergenza in cui intervengono le Squadre Speciali (API) per neutralizzare minacce esplosive. Nel “Percorso Ebrezza”, invece, i militari della Radiomobile faranno provare al pubblico occhiali speciali che simulano gli effetti di alcol e droghe, dimostrando i pericoli della guida in stato di alterazione. Con il supporto dell’Automobile Club d’Italia (ACI), presente con uno stand dedicato, sarà anche possibile provare una simulazione di guida a 360° tramite visore VR.

Il Villaggio sarà anche un’occasione per praticare sport all’aria aperta e scoprire l’impegno dell’Arma nella promozione di stili di vita sani. Saranno organizzate lezioni dimostrative di scherma e sessioni di difesa personale sul tatami, tenute da atleti del Centro Sportivo Carabinieri. Tra le attività più coinvolgenti, il pubblico potrà provare a scalare una parete d’arrampicata, sotto la supervisione degli istruttori del Centro Addestramento Alpino dell’Arma. Un’esperienza dinamica e formativa, adatta a tutte le età, pensata per stimolare coordinazione, concentrazione e spirito di squadra. Ampio spazio anche alla prevenzione e al primo soccorso: grazie a esercitazioni pratiche di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), i partecipanti potranno apprendere le manovre salvavita fondamentali, come la rianimazione cardiopolmonare e la disostruzione delle vie aeree, anche su manichini pediatrici.

Presso il Galoppatoio, cavalieri e amazzoni si esibiranno nel salto a ostacoli. Saranno presenti anche i pazienti dell’Associazione “Io e il cavallo” Onlus, protagonisti di progetti di riabilitazione con l’ippoterapia. La biodiversità sarà al centro di un vero e proprio “villaggio nel villaggio”: percorsi interattivi ambientali guideranno i visitatori alla scoperta della flora e fauna, spiegando anche le fasi della rigenerazione post-incendio in un ecosistema boschivo.

