Cappello Group compie 60 anni e lancia un nuovo piano di investimenti

RAGUSA (ITALPRESS) – “Un Piano di investimenti che prevede la riorganizzazione interna, l’ampliamento con nuove linee produttive, la nascita di un ulteriore settore industriale, l’ennesimo incremento della forza lavoro, della rete commerciale e della catena logistica: così la Cappello Group si prepara ad affrontare le sfide dei prossimi cinque anni, ben sapendo che le novità in tema di geopolitica e di guerra commerciale si possono gestire soprattutto proseguendo l’impegno in ricerca, innovazione, competitività e crescita che la nostra azienda profonde incessantemente dal 1965 guardando sempre al futuro”. Lo ha annunciato oggi a Ragusa Giorgio Cappello, direttore generale del gruppo siciliano leader nella produzione di sistemi di profilati in alluminio per serramenti, verniciature industriali a polveri, zincatura a caldo, energie alternative, ricerca e sviluppo di soluzioni per l’efficienza energetica degli edifici, in occasione della cerimonia di celebrazione dei primi 60 anni di attività dell’azienda familiare che, fondata dal padre Giuseppe Cappello in un piccolissimo laboratorio artigiano a Giarratana, oggi conta due siti industriali a Ragusa estesi su 80mila metri quadrati e quasi 100 giovani professionisti carichi di passione ed entusiasmo.

Tutto ciò pone la Cappello Group a capo di una filiera che coinvolge oltre 2.500 piccole e medie imprese del Sud Italia e di Malta e come anello finale della catena del valore nella produzione di buona parte dei manufatti metallici che si realizzano in Sicilia per i settori dell’edilizia, dei petrolchimici, dell’agricoltura e zootecnia, dei trasporti, degli arredi per esterni e dell’illuminazione stradale.

“Grazie a questo Piano di investimenti saremo pronti – ha aggiunto Giorgio Cappello – a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea in termini di autosufficienza della capacità produttiva rispetto ai monopoli esteri, di sviluppo e innovazione delle ‘clean tech’ previste dalla piattaforma europea Step, e di transizione per la lotta ai cambiamenti climatici secondo i criteri del ‘New Green Deal’ e della direttiva europea ‘Case Green’. Su tutto questo siamo in vantaggio di anni grazie all’avere integrato le energie alternative nei processi produttivi e ad avere brevettato tecnologie innovative in fatto di qualità ed efficienza termica dei nostri profili in alluminio: due elementi che rendono economicamente competitivi i nostri prodotti aiutando gli artigiani e le piccole imprese nostri clienti a compensare gli alti costi di trasporto e a potere preferire così il Made in Sicily rispetto alla concorrenza estera”.

Cappello ha ringraziato il padre Giuseppe, la madre Salvina, il fratello Giovanni, direttore di gestione, e la sorella Ivana che dirige l’area amministrazione e finanza, per la compattezza e la complementarietà con le quali la famiglia ha saputo trasformare un’azienda artigiana in un polo industriale di riferimento nel settore e che continua a innovare questa realtà unica nel suo genere. Lo dimostra l’intuizione di avere ridotto i costi applicando al forno fusorio per la zincatura a caldo a 450°, macchinario altamente energivoro, impianti di generazione da fonte rinnovabile, unico caso di forno ibrido nel Meridione d’Italia; impianti che pure rendono energeticamente autosufficiente l’intero ciclo produttivo.

Ma la capacità innovativa della Cappello Group è confermata anche da altre iniziative che hanno precorso i tempi, come l’avere sviluppato e brevettato soluzioni per l’integrazione di moduli fotovoltaici sui tetti dei capannoni industriali; l’avere avviato nel 2009 la prima industria manifatturiera in Sicilia di pannelli fotovoltaici a celle di silicio; l’avere nel 2018 sviluppato e lanciato “Eklip”, il primo sistema di profilati per serramenti in alluminio a taglio termico, progettato e firmato dalla Cappello Group; l’avere, durante la pandemia da Covid-19, brevettato una mascherina riutilizzabile all’infinito; e, infine, l’avere nel 2023 stretto una partnership con il gruppo industriale spagnolo Cortizo dalla quale è nato il nuovo brand “Eklip-Cortizo” di sistemi dalle linee essenziali per serramenti contemporanei ispirati all’architettura minimalista e ai nuovi e più stringenti criteri di efficienza energetica.

Sessanta anni di successi raccontati nella nuova edizione del volume “Tanto di Cappello”, scritto da Nino Amadore, giornalista del Sole 24Ore, per i tipi di Rubbettino editore, che è stato presentato oggi durante la cerimonia caratterizzata da talk, da momenti che hanno ripercorso la storia dell’azienda e dalla consegna di riconoscimenti ai dipendenti e ai partners.

-Foto ufficio stampa Cappello Group-

(ITALPRESS).