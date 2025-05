Cappelletti “Mostra all’Onu bel riconoscimento per Paolo Rossi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "E' un bel riconoscimento per Paolo leggenda e Paolo uomo e per la nostra famiglia". Così Federica Cappelletti, moglie di "Pablito" e oggi presidente della Divisione Serie A femminile, a margine della mostra multimediale “Paolo Rossi, un ragazzo d’oro”, allestita al Palazzo di Vetro dell’Onu. xo9/glb/gtr