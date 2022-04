Capone “Arrestare l’intollerabile strage quotidiana dei lavoratori”

"Urgono interventi immediati per arrestare l’intollerabile strage quotidiana dei lavoratori. Come UGL, pertanto, chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto fra Governo e parti sociali al fine di rafforzare i controlli e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro". Così Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, durante l’incontro a Venezia Mestre dal titolo “Sicurezza del lavoro, sicurezza sul lavoro”. dac/tvi/gtr