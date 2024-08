ROMA (ITALPRESS) – Domani è il giorno della verità. Si avvicina la prima, storica finale olimpica per le azzurre della pallavolo. A caricare il team italiano, alla vigilia del match contro gli Usa (alle 13, con diretta su Rai 2, DAZN ed Eurosport), ci pensa il capitano, Anna Danesi. La centrale bresciana, 230 presenze in azzurro, dal 2016 è uno dei punti fermi della Nazionale tricolore e con Parigi2024 ha toccato quota tre partecipazioni ai Giochi Olimpici. “Indubbiamente la gioia è tantissima, già aver raggiunto la finale è un grande traguardo, abbiamo scritto un pezzo di storia e adesso vogliamo scrivere la parte finale, con la speranza che si concluda come la più bella delle fiabe”, ha detto l’azzurra.

“In questo torneo abbiamo fatto delle grandissime prestazioni di gruppo, soprattutto le ultime due. Credo che uno dei fattori chiave sia il fatto che la squadra sia sempre rimasta focalizzata sull’obiettivo, non abbiamo forse ancora giocato al nostro 100 per 100, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo in quel momento e questo ha fatto la differenza e ci ha permesso di vincere per 3-0 contro due delle squadre più forti del mondo”, ha aggiunto Danesi.

“Parigi rappresenta la mia terza Olimpiade e la sto vivendo indubbiamente in modo diverso rispetto a Rio de Janeiro e Tokyo, perchè nella prima ero ancora veramente piccola, quindi non capivo tutto quello che succedeva intorno. Quella in Giappone l’ho vissuta male, soprattutto per il fatto dei risultati, anche se si sentiva un pò di più lo spirito olimpico, alloggiando dentro il villaggio”, ha proseguito il capitano dell’Italia.

“Qui in Francia diciamo che l’Olimpiade me la godo quando arrivo all’Arena di gioco, perchè poi stando in albergo non viviamo a contatto con gli altri atleti, però onestamente questa scelta sta portando i frutti sperati”, ha precisato Danesi.

“Io credo che uno dei nostri punti di forza sia l’organico e non uso di proposito il termine ‘panchinà, perchè non lo trovo corretto. Abbiamo diverse giocatrici che sono chiamate spesso a entrare in campo e in diverse situazioni hanno contribuito in maniera fondamentale a far svoltare la partita. Sono molto contenta di questo, ci stanno aiutando tantissimo e sempre mostrando un atteggiamento molto positivo”, ha continuato la centrale azzurra.

“Ricoprire il ruolo di capitano porta qualche responsabilità in più, però in realtà come ho sempre detto il nostro è un gruppo di ragazze veramente incredibile, capace di farmi vivere questa esperienza come se nemmeno lo fossi, nel senso che la fascia è divisa tra 13 persone. Questo ti fa sentire meno il peso del ruolo, le mie compagne sono davvero eccezionali ad alleggerirmi il compito”, ha puntualizzato Danesi.

“Nella VNL abbiamo vinto entrambe le volte che abbiamo affrontato gli Usa, però come contro la Turchia non dobbiamo aspettarci che si ripeta l’andamento di quelle partite. Gli Stati Uniti stanno giocando molto bene, proponendo una pallavolo veloce ed efficace.

Noi dovremmo stare particolarmente attente e rimanere sempre lucide, anche nel caso si portino avanti di qualche punto. Possono contare su delle grandissime attaccanti e una palleggiatrice che sviluppa buon gioco. Più in generare servirà la massima attenzione in tutti i fondamentali; anche a muro e in battuta non scherzano, ripeto sarà determinante avere pazienza”, ha detto ancora l’azzurra.

“Speriamo, inoltre, di avere il sostegno del pubblico, essendo così vicini all’Italia, ci sono qui a Parigi tanti nostri tifosi e si sentono al palazzetto. Io ho già sentito tante persone che hanno comprato il biglietto per vedere questa finale, quindi sono fiduciosa che anche domani ci sarà tanto tifo nei nostri confronti. E’ molto bello poter contare sul sostegno dei tifosi in quella che sarà una delle partite più importanti della nostra vita. Da diversi anni credevo che avremmo potuto raggiungere questo risultato, quando ti avvicini alla competizione poi lo credi ancora di più e visto l’andamento della Volleyball Nations League, durante la quale siamo cresciute nel gioco e anche a livello di maturità come persone, ero convinta di poter giocarci una medaglia. Poi all’Olimpiade può succedere di tutto, però ho sempre avuto grande fiducia nei nostri mezzi”, ha concluso Danesi.

