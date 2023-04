Capitale Cultura, Schifani “Escalation di iniziative per Agrigento”

Capitale Cultura, Schifani “Escalation di iniziative per Agrigento”

"Agrigento inizia alla grande, ospitando questo prestigioso Giro di Sicilia, e sarà una escalation. Investiremo l'anno prossimo anche sulla Sagra del Mandorlo in fiore perchè abbia un carattere internazionale in vista del grandissimo appuntamento che vedrà la città protagonista come Capitale della cultura italiana. La Regione siciliana sarà accanto a questa realtà. Siamo orgogliosi oggi di essere agrigentini. Siamo tutti agrigentini". Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dopo l'arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia ad Agrigento. vbo/gsl video ufficio stampa Regione Siciliana