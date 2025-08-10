Capannone di un’azienda in fiamme a Catania, le immagini

CATANIA (ITALPRESS) - Un incendio è divampato, presso la zona industriale di Catania, all'interno del capannone di un'azienda della V strada che si occupa di separazione di rifiuti-plastica e cartone. Una colonna di denso fumo nero si è stagliata in cielo, visibile a decine di chilometri di distanza. A causa del fumo e per motivi precauzionali sono state evacuate le aziende limitrofe. fsc/mca3 (Fonte video: Polizia di Stato) (ITALPRESS)