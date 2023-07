ROMA (ITALPRESS) – Countdown per la XVII edizione di Capalbio Libri. Il festival su “Il piacere di leggere. In piazza. In rete”. Sono infatti sempre più vicine queste otto giornate che dall’1 all’8 agosto vedranno animare la nuova location in piazza dei Pini, Terrazza Capalbio Libri, con incontri, libri, autori e autrici tanto attesi dall’oramai consolidato e appassionato pubblico di questo appuntamento estivo, punto di riferimento e di ritrovo per chi, in Maremma, ad agosto, ama condividere incontri stimolanti e di attualità. Grande e speciale anteprima per questa XVII edizione domani alle ore 19:30 Stefano Lucchini e Andrea Zoppini presentano Il futuro delle banche. Vigilanza e regolazione nell’Unione bancaria europea (Baldini+Castoldi). Conduce l’incontro Silvia Sciorilli Borrelli. Intervengono Carlo Clavarino, Piero Fassino, Gaetano Miccichè, Giovanni Salvi, Fabio Sbianchi e Andrèe Ruth Shammah. Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo. E’ Chairman di Banca IMI Securities Corporation (USA), consigliere di amministrazione della Luiss. Andrea Zoppini è professore ordinario di Diritto civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. Ha studiato all’Università di Cambridge e all’Università di Heidelberg.

In questo volume gli autori esaminano il ruolo fondamentale, la grande discrezionalità e i poteri ispettivi e sanzionatori nei confronti degli enti creditizi che vengono assegnati alla BCE all’interno del Meccanismo di Vigilanza Unico. Al contempo, permangono alcuni poteri e prerogative spettanti alle autorità nazionali competenti, che continuano a svolgere una funzione integrata nella vigilanza europea. Sullo sfondo emerge una domanda: che ruolo giocherà la nuova vigilanza europea, basata su un sinergetico raccordo di funzioni tra la BCE e le autorità di vigilanza nazionali, nel percorso della futura evoluzione della banca? Sempre domani, alle ore 22, Zigzag Music presenta “A volte ritornano…”, il concerto della The Scoop Jazz Band. Un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz e del blues, propongono un repertorio standard jazz e classici blues e swing con reinterpretazioni originali sia sul versante ritmico che su quello melodico. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione di Capalbio Libri: Pupi Avati, Jonathan Bazzi, Maria Grazia Calandrone, Carlo Cottarelli, Paolo Di Paolo, Antonella Viola. L’illustrazione di Capalbio Libri 2023 è stata affidata all’artista olandese Ibo Bakker.

