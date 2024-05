Canottaggio e sociale, Abbagnale “Fieri del nostro impegno”

ROMA (ITALPRESS) - L’impegno nel sociale è un tema di grande importanza per tutte le Federazioni sportive italiane, in particolare per la Federazione Italiana Canottaggio che, attraverso un'area ad hoc, si propone scopi di responsabilità in termini di prevenzione, salute e benessere. "Impegnarsi nel sociale è importante per ogni Federazione e ogni entità sportive", dice il presidente federale Giuseppe Abbagnale. Tre i progetti: Sport Terapia Integrata, Remare in Libertà e StudiEremoinFamiglia, realizzati anche grazie alla partnership con Sport e Salute. spf/ari/gtr