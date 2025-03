Canottaggio, a Mondello via alla prima tappa del Trofeo Lido Filippi

ROMA (ITALPRESS) – Scatta venerdì prossimo la stagione internazionale del beach sprint, disciplina remiera pronta a fare il suo esordio olimpico a Los Angeles 2028. La spiaggia di Mondello (Pa) ospita la prima delle quattro tappe del Trofeo Lido Filippi, intitolato allo storico fondatore del Cantiere Filippi. Ben 398 gli atleti in gara, pronti a confrontarsi a bordo di 279 imbarcazioni, in forza a 45 società italiane e a ben otto, tra club e nazionali, in arrivo da Austria, Croazia, Germania, Lituania, Norvegia, Portogallo, Svezia e Svizzera.

Grande attesa per i campioni in gara. Tra loro il plurimedagliato mondiale ed europeo Giovanni Ficarra (Peloro Rowing), specialista del beach sprint, che se la vedrà tra gli altri con le stelle del canottaggio tradizionale, pronte a gettarsi nella nuova disciplina a 5 cerchi dopo i successi già maturati in campo “flat water“. Tre nomi su tutti: le medaglie olimpiche Stefano Oppo (Carabinieri), Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro) e Gabriel Soares (Marina Militare).

Oppo vanta due medaglie nel doppio Pesi Leggeri, l’argento vinto con Soares a Parigi 2024 e il bronzo conquistato con Ruta a Tokyo 2020. In campo femminile, fari puntati su Federica Cesarini (Fiamme Oro), campionessa olimpica di Tokyo 2020 nel doppio leggero femminile, e sull’austriaca Magdalena Lobnig, bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel singolo femminile. Il format del beach sprint assicura spettacolo per il pubblico.

Le gare, ambientate su un percorso costiero di 500 metri con giro di boa, prevedono la partenza e l’arrivo di corsa in spiaggia. Universitari e Master apriranno il programma venerdì alle ore 13, con le fasi preliminari. Sabato e domenica, il via delle gare sarà alle 8.15, con l’ingresso in scena di Under 19 e Senior. Le prossime tappe saranno quelle di Lazise sul lago di Garda (2-4 maggio), Taranto (23-25 maggio) e Marina di Castagneto (6-8 giugno) a Livorno.

